S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5785-5900п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5785-5900 пунктов в четверг, баланс рисков нейтральный, прогнозируется повышенная волатильность, говорится в материале аналитиков Freedom Finance Global.

"S&P 500 перешел к коррекционной фазе в рамках восходящего тренда. Индикатор RSI отскочил от зоны перекупленности. Значимая поддержка для индекса широкого рынка расположена на отметке 5785 пунктов, рядом с которой также пролегает 200-дневная скользящая средняя", - указывают эксперты инвесткомпании.

Главной макропубликацией четверга, отмечают аналитики, станет индекс деловой активности (PMI) от S&P Global за май.

Также в течение дня будет опубликована статистика продаж на вторичном рынке жилья. "По нашим оценкам, спрос на недвижимость в США остается вялым, поэтому показатель может остаться в пределах бокового диапазона, сложившегося за последние шесть месяцев", - пишут эксперты в обзоре.

Как всегда по четвергам, выйдут данные числа заявок на пособие по безработице за неделю (консенсус - 230 тыс., предыдущее значение - 229 тыс.). Результаты на уровне прогнозов укажут на сохраняющуюся устойчивость рынка труда, обращают внимание в инвесткомпании.

Значительное влияние на фондовые площадки могут оказать новости о ходе торговых переговоров и продвижении законопроекта, продлевающего налоговые льготы, установленные в 2017 году, сообщается в материале Freedom Finance Global.

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