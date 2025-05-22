"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Т-Технологий

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 3746 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Представленные финансовые результаты эмитента за 1К25 по МСФО оказались сильными, выше наших и рыночных ожиданий по прибыли. Благодаря органическому росту бизнеса за последний год и интеграции Росбанка компания продолжает демонстрировать активный подъем основных финпоказателей при достаточно высоком качестве активов, - указывает эксперт. - Снижение рентабельности капитала связано с сезонными факторами и высокой базы операционных расходов, и в дальнейшем ситуация должна будет выправиться. При этом, несмотря на по-прежнему сложную операционную среду, руководство "Т-Технологий2 подтвердило свои весьма амбициозные прогнозы на весь текущий год".

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