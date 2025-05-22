Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Т-Технологий на уровне 4450 руб

Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" на уровне 4450 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 47%, с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

"На фоне прогноза ЦБ по снижению прибыли банков в 2025 году на 13-20% эмитент остается сильным игроком в секторе. Привлекательность акций также поддерживается за счет ежеквартальных дивидендов (33 руб. на акцию по итогам 1К25) и программы buyback", - пишет эксперт.

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