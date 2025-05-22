Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Софтлайна на уровне 130 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Софтлайн" на уровне 130 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой.

Совет директоров эмитента в четверг рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить дивиденды за 2024 год в размере 2,5 руб. на акцию. Это первая дивидендная выплата "Софтлайна".

Дивидендная доходность составит всего 2,4% за весь год, что является очень небольшим показателем, однако для IT-сектора такие выплаты являются символическим шагом, который говорит о высоком уровне корпоративного управления в компании, отмечает эксперт.

Падение цены акций "Софтлайна" в четверг говорит скорее не о том, что акционеры считают размер дивидендов недостаточным, а о том, что такой размер выплат был предсказуемым, и инвесторы в моменте фиксируют прибыль, указывает Мильчакова.

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