Дивдоходность акций Газпром нефти может составить 2,8% за 1К25 - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Газпром нефти" может составить 2,8% за 1К25, полагает аналитик банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Компания испытывает давление слабой макроэкономической конъюнктуры: более низкие цены на нефть и крепкий рубль, а также расширение экспортных дисконтов в связи с попаданием под американские санкции, - отмечает эксперт в комментарии. - Давление оказал и рост расходов по текущему налогу на прибыль. "Газпром нефть" нарастила инвестиции в расширение бизнеса до 178 млрд руб. (+43% г/г), что привело к формированию отрицательного свободного денежного потока в 73,5 млрд руб. Показатель чистой прибыли просел под влиянием роста финансовых расходов и снижения доли в прибыли ассоциированных предприятий. При этом сокращение было частично нивелировано за счет заработка на курсовых разницах".

В целом, с учетом конъюнктуры, этот год для нефтяников не будет ударным, полагает Крылова, и снижение финансового результата ожидаемо. Тем не менее, аналитик считает, что "Газпром нефть" продолжит выплачивать дивиденды: по итогам I кв. ожидается около 15 руб./акцию, доходность 2,8%.

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