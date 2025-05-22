Акции Транснефти, Ренессанс страхования и Сбербанка могут в июне выглядеть лучше рынка - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Транснефти", "Ренессанс страхования" и Сбербанка могут в июне выглядеть лучше рынка, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Через две недели совет директоров Банка России соберется на очередной заседание по ключевой ставке. Несмотря на небольшую вероятность ее снижения, на рынке ожидают смягчения риторики регулятора, что может поддержать акции ряда компаний на Мосбирже. Полагаем, что акции "Транснефти", "Ренессанс страхования" и Сбербанка могут выглядеть лучше других в июне 2025 года", - пишут эксперты в комментарии.

Исторически во второй половине июня СД "Транснефти" объявлял дивиденды по итогам прошедшего года. Дивиденд за 2024 год, по оценке аналитиков сервиса, может составить от 157 до 190 рублей на акцию (дивдоходность 12,6-15,2%). Эксперты полагают, что этот факт может привлечь новую ликвидность в акции "Транснефти".

"На фоне более мягкой риторики банка России может последовать переток капитала в наиболее ликвидные, прибыльные и устойчивые бизнесы, - прогнозируют стратеги. - Сбербанк увеличивает прибыль год к году, платит дивиденды (форвардная дивдоходность может составить около 12%) и демонстрирует устойчивость финансовых показателей при высокой ставке. Но фоне ее потенциального снижения чистая прибыль банка может начать расти более быстрыми темпами".

"Ренессанс страхование", в свою очередь, может получить позитивный эффект на прибыль от положительной переоценки портфеля ценных бумаг в случае потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июне.

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