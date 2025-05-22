"Т-Инвестиции" в текущий момент не рекомендуют к покупке акции "Газпром нефти", говорится в комментарии аналитиков брокера.

Нефтяная дочка "Газпрома" отчиталась за первый квартал 2025 года. "Снижение цен на российскую нефть в связи с общемировым падением, а также расширение дисконтов после январских санкций на танкерный флот в совокупности с укреплением рубля - все это снизило доходы компании, - пишут аналитики. - В случае с "Газпром нефтью" имеет место и дополнительное расширение экспортных дисконтов на нефть и продукты ее переработки в связи с попаданием компании в санкционный список Минфина США".

EBITDA снизилась в связи с продолжающимся ростом налоговой нагрузки, полагают эксперты. По их мнению, на чистую прибыль дополнительное влияние оказали возросшие финансовые расходы и снижение доли в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий. Однако эти расходы были частично компенсированы курсовыми разницами из-за укрепления рубля.

Учитывая опубликованные результаты "Газпром нефти", сложившиеся для компании обстоятельства с точки зрения ограничений и конъюнктуры на нефтяном рынке, аналитики брокера не рекомендуют покупать акции "Газпром нефти".

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