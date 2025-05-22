SberCIB рекомендует держать акции МТС с прогнозной ценой 250 руб

SberCIB Investment Research рекомендует держать акции ПАО "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 250 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент отчитался за первый квартал текущего года.

Год к году выручка прибавила 9% - в рамках ожиданий экспертов инвестбанка.

OIBDA выросла на 7%, а рентабельность - до 36%. Но квартал к кварталу показатель улучшился - на четыре процентных пункта благодаря оптимизации затрат.

Скорректированная чистая прибыль сократилась на 88%. Основные причины, отмечают аналитики SberCIB - эффект высокой базы в первом квартале и рост финансовых расходов.

Долговая нагрузка умеренная. "Чистый долг / OIBDA" (с учетом лизинга в первом квартале) - 2,8.

Согласно пресс-релизу компании, свободный денежный поток вернулся в положительную зону. Но по расчетам экспертов SberCIB (с учетом затрат по погашению основной суммы обязательств по аренде) показатель остался в негативной зоне: минус 1,5 млрд руб.

Аналитики инвестбанка считают результаты МТС нейтральными.

Компания подтвердила размер дивидендов за 2024 год на уровне 35 рублей на акцию.

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