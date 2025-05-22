"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Т-Технологий" на уровне 5620 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Т-Технологий" на уровне 5620 рублей за бумагу на фоне сильной отчетности эмитента за 1К25, сообщается в комментарии аналитиков.

"Т-Технологии" представили результаты отчета по МСФО за I квартал 2025 года:

- Выручка выросла в два раза год к году и составила 332 млрд рублей.

- Чистая прибыль выросла на 50%, до 33,5 млрд рублей.

- Чистый процентный доход вырос на 57%, до 114,8 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 64%, до 30 млрд рублей.

- Рентабельность капитала за составила 24,6% против 31,7% годом раннее. Чистая процентная маржа снизилась на 3,2 п.п., до 10,3%.

"Результаты "Т-Технологий" подтвердили позитивные ожидания аналитиков, - пишут эксперты инвесткомпании. - Компания продолжает демонстрировать высокий темп наращивания выручки и сохраняет устойчивую позицию одного из лидеров финансово-технологического сектора. Несмотря на небольшое снижение рентабельности капитала, общий тренд остается положительным. Рост клиентской базы и увеличение ключевых доходных статей говорят о высокой операционной эффективности".

Также совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал в размере 33 рублей на акцию. Дивидендная доходность - около 1%, последний день для покупки бумаг - 16 июля. Кроме того, компания подтвердила амбициозный прогноз на этот год: нарастить чистую прибыль не менее чем на 40% при рентабельности капитала выше 30%, отмечается в комментарии.

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