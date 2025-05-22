Бумаги РусАгро неинтересны для покупок - ПСБ

Бумаги "РусАгро" в настоящее время не являются интересными для покупок, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

"Финансовые результаты эмитента по итогам 2024 года оказались сдержанными - просела маржинальность бизнеса и вырос долг. По итогам 1К25 мы также не ждали от компании сильной отчетности. Вместе с тем, несмотря на завершение редомициляции, недавно совет директоров агроходинга рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Котировки бумаг находятся под давлением последние два месяца. Не считаем их интересными к покупке".

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