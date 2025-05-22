Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Газпром нефти на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Газпром нефти" на уровне "держать", сообщается в обзоре.

"Газпром нефть" опубликовала финотчетность за 1К25: добыча углеводородов увеличилась на 5% г/г до 32,5 тнэ, а объем переработки - на 1,8% г/г, до 10,6 млн т. Однако выручка снизилась на 3% г/г до 891 млрд руб., EBITDA - на 34% г/г, до 205 млрд руб. (272 млрд руб. после корректировок), а чистая прибыль для акционеров - на 42% г/г, до 93 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA увеличилось с 0,55 в 1К24 до 0,71 в 1К25".

"Результаты оказались даже ниже наших консервативных ожиданий, испытав негативное влияние со стороны значительно снизившихся цен на нефть и роста расходов, - отмечает аналитик Кирилл Таченников. - В свою очередь, на чистой прибыли сказались повышенные налоговые отчисления в этом году. Увеличение капвложений, результатом которого стал отрицательный денежный поток, вызвано разработкой новых месторождений в Арктике и Восточной Сибири".

Эксперт оставляет в силе рейтинг "держать" после недавней распродажи бумаг, допуская снижение справедливой цены, рассчитываемой на конец 2025 года, из-за укрепления рубля и волатильности цен на нефть.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.