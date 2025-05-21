Юань будет торговаться в диапазоне 10,98-11,20 руб. в краткосрочной перспективе - Россельхозбанк

Юань будет торговаться в диапазоне 10,98-11,20 руб. в краткосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисовю

"Пара CNY/RUB за последние полторы недели стабилизировалась в узком диапазоне с условными границами 11,05-11,20, - констатирует эксперт. - После небольшого роста накануне во вторник, сегодня юань вновь стал терять позиции по отношению к рублю и к середине дня подешевел более чем на 1%. Отчасти пара отреагировала на пока неофициальную информацию о продлении режима репатриации и продажи валютной выручки еще на один год. Полагаем, в краткосрочной перспективе юань будет торговаться в превалирующем диапазоне 10,98-11,20 руб./юань".

На внешнем валютном рынке юань умеренно укрепляется против доллара США, который за последние три дня существенно подешевел и вновь вернулся на уровни ниже 100 пунктов по индексу DXY. Аналитик отмечает, что эйфория по поводу деэскалации торгового противостояния США и Китая проходит, и на первый план для инвесторов вновь вышли факторы дефицита бюджета, перспективы роста госдолга США, особенно в свете налоговых инициатив администрации Трампа. В немалой степени на сокращение риск аппетита повлияло и снижение рейтинга США со стороны Moody''s.

"В условиях внешнего давления на доллар Народный Банк Китая, вероятно, будет пытаться сдерживать чрезмерное укрепление юаня, которое может негативно повлиять на эффективность стимулирующих мер, принятых в прошлом и текущем году для восстановления темпов роста экономики КНР", - прогнозирует Фетисов.

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