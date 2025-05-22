В инфраструктурных проектах обнаружили массовые нарушения

22 мая. FINMARKET.RU - Массовыеобнаружили при реализации инфраструктурных проектов. Счетная палата (СП) проверила, кактратят кредиты из федерального бюджета, взятые на инфраструктурныес 2022-го по первую половину 2024 года. Аудиторы изучили, как обстоят дела во Владимирской, Воронежской, Омской, Рязанской и Тюменской областях, а также в Чувашии и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, пишут "Известия"

Согласно отчету, органы исполнительной власти этих регионов получили кредиты из федерального центра на сумму 56 млрд рублей - из них почти 40 млрд составили инфраструктурные бюджетные кредиты и 10 млрд рублей - специальные казначейские кредиты, а остальное пришлось на ссуды на пополнение остатков средств на счете регионального бюджета. При этом к середине 2024 года остаток предоставленных средств составил более 5 млрд (порядка 10%).

Счетная палата выявила, что во всех проверенных регионах не соблюдались сроки реализации проектов, а их стоимость была указана некорректно. Это произошло из-за уточнения фактических объемов работ, появления дополнительных работ, ненадлежащего качества проектно-сметной документации, роста стоимости строительных ресурсов и неисполнения обязательств подрядчиками. Помимо этого во всех проверенных регионах стоимость проектов суммарно увеличилась на 13 млрд рублей (+32%), сроки реализации перенесены по 60% мероприятий.

Нередки случаи, когда средства инфраструктурных бюджетных кредитов, в целом выделяемые для реализации масштабных и при этом ограниченных по времени проектов, не используются слишком долго, подчеркнули в СП.

Аудиторы предложили правительству ввести ответственность за срыв планов.