Финансирование программы поддержки авиаотрасли могут сократить

22 мая. FINMARKET.RU -производства самолетов и вертолетов из бюджета на 2025 год может быть урезано на 22% - до 78,8 млрд руб. вместо 101,2 млрд руб., запланированных ранее. В первую очередь секвестр затронет субсидии лизингодателям и авиакомпаниям на покупку и эксплуатацию воздушных судов. В профильном комитете Госдумы опасаются переноса сроков по поставкам, однако эксперты риски оценивают как несущественные, пишет "Коммерсант"

В рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ" федеральный проект в случае принятия законопроекта потеряет 12,8 млрд руб. из ранее предусмотренных 54,7 млрд руб. Потери из-за сокращения финансирования госпрограммы "Развитие авиационной промышленности" — 9,6 млрд руб. из 46,5 млрд руб.

Изменение финансирования не повлияет на сроки исполнения программы поставок воздушных судов, считает гендиректор компании "Авиасистемы" Дмитрий Хоружик. Ключевые проблемы авиапрома сегодня - перебои с поставками комплектующих в связи с загруженностью предприятий-поставщиков гособоронзаказом, а также незавершенность опытно-конструкторских работ, связанных с импортозамещением, добавляет он: "Никакими деньгами это не ускорить". Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев указывает, что все ключевые меры поддержки по подготовке производства и завершению сертификации, действительно влияющие на сроки реализации программы, пока не тронуты. В то же время важно иметь в виду и реальную инфляцию, отмечает он. В "Ростехе" настаивают, что "планы госпредприятия неизменны", со следующего года холдинг готовится приступить к поставкам SJ-100 и МС-21 в авиакомпании.