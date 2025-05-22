.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
22 мая 2025 года 08:38
К 2028 году рынок ЦФА может вырасти до 1,7 трлн руб.
|0
EPA\ТАСС
22 мая. FINMARKET.RU - Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) достигнет 1,7 трлн руб. к 2028 г., если законодательные требования к эмитентам не ухудшатся и будет смягчаться налогообложение. Об этом эксперты компании "Эйлер аналитические технологии" Елена Бакланова и Александр Полютов пишут в отчете, с которым ознакомились "Ведомости". На конец 1-го квартала в России обращалось 998 выпусков ЦФА и иных цифровых прав на 293,5 млрд руб. Объем размещенных за квартал выпусков сократился на 35,9% квартал к кварталу (кв/кв) и составил 142,7 млрд руб., в "Эйлере" это связывают с сезонным фактором и достижением продуктом зрелости. За тот же период объем новых рыночных выпусков рублевых корпоративных облигаций сократился на 25,4% кв/кв до 1,1 трлн руб. Доля цифровых активов в новых выпусках корпоративного долга составила 9,3% в I квартале, подсчитали в "Эйлере". Ее резкий рост произошел во II квартале 2024 г. - до 9,5% с 3,2%. В следующие два квартала доля ЦФА взлетела до 13,3 и 13,5% соответственно. Все чаще размещают цифровые активы компании без облигаций в обращении, отметили в "Эйлере", в марте таких было не менее 25, например "Медскан", группа "Магнезит" и "Озон капитал". 70% от общего объема обращающихся ЦФА эмитировали крупные банки, финтех-компании и операторы информационных систем. В "Эйлере" связывают такое положение дел с тем, что закон не регулирует оценку платежеспособности и деловой репутации эмитента, платформы оценивают это самостоятельно, исходя из внутренней политики. ЦФА, несмотря на свои уникальные возможности, стали аналогом краткосрочного корпоративного долга, констатируют эксперты. Подавляющее большинство выпусков являются удостоверением права прямого денежного требования к эмитенту в виде фиксированной ставки - по экономической сути это приближает их к обычным облигациям, объясняют они.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.