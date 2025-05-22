К 2028 году рынок ЦФА может вырасти до 1,7 трлн руб.

22 мая. FINMARKET.RU -цифровых финансовых активов (ЦФА) достигнет 1,7 трлн руб. к 2028 г., если законодательные требования к эмитентам не ухудшатся и будет смягчаться налогообложение. Об этом эксперты компании "Эйлер аналитические технологии" Елена Бакланова и Александр Полютов пишут в отчете, с которым ознакомились "Ведомости"

На конец 1-го квартала в России обращалось 998 выпускови иных цифровых прав на 293,5 млрд руб. Объем размещенных за квартал выпусков сократился на 35,9% квартал к кварталу (кв/кв) и составил 142,7 млрд руб., в "Эйлере" это связывают с сезонным фактором и достижением продуктом зрелости. За тот же период объем новых рыночных выпусков рублевых корпоративных облигаций сократился на 25,4% кв/кв до 1,1 трлн руб.

Доля цифровых активов в новых выпусках корпоративного долга составила 9,3% в I квартале, подсчитали в "Эйлере". Ее резкий рост произошел во II квартале 2024 г. - до 9,5% с 3,2%. В следующие два квартала доля ЦФА взлетела до 13,3 и 13,5% соответственно. Все чаще размещают цифровые активы компании без облигаций в обращении, отметили в "Эйлере", в марте таких было не менее 25, например "Медскан", группа "Магнезит" и "Озон капитал".

70% от общего объема обращающихся ЦФА эмитировали крупные банки, финтех-компании и операторы информационных систем. В "Эйлере" связывают такое положение дел с тем, что закон не регулирует оценку платежеспособности и деловой репутации эмитента, платформы оценивают это самостоятельно, исходя из внутренней политики.

ЦФА, несмотря на свои уникальные возможности, стали аналогом краткосрочного корпоративного долга, констатируют эксперты. Подавляющее большинство выпусков являются удостоверением права прямого денежного требования к эмитенту в виде фиксированной ставки - по экономической сути это приближает их к обычным облигациям, объясняют они.