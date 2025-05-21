"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в привилегированных акциях Транснефти"

"БКС Мир инвестиций" подтверждает открытую 21 апреля торговую идею "Лонг в привилегированных акциях "Транснефти" с ожидаемой доходностью 10% на горизонте двух месяцев, говорится в материале аналитика инвесткомпании Кирилла Бахтина.

"Катализаторы роста могут сработать уже в ближайшее время: совет директоров скоро может рекомендовать дивиденды за 2024 год, - пишет эксперт. - Прогнозируем совокупную доходность 10% до конца июля. Учитывая сильные годовые результаты по МСФО, ждем дивидендную доходность на уровне 15% - одну из самых высоких в секторе. ОПЕК+ смягчает ограничения: для бизнеса "Транснефти" это однозначно плюс. Фундаментально у "префов" хороший потенциал роста до нашей целевой цены - 39% на горизонте 12 месяцев".

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