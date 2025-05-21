Инвесторам могут быть интересны бонды АБЗ-1 серии 002Р-03 - "БКС МИ"

Инвесторам могут быть интересны облигации АБЗ-1 серии 002Р-03, размещаемые 23 мая, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Виктории Нижник.

"АБЗ-1 производит асфальт и участвует в строительстве дорог в Северо-Западном регионе России. Доля рынка по производству асфальтобетонных смесей достигает 24%. АБЗ-1 в пятницу, 23 мая, разместит амортизируемый выпуск серии 002Р-03 с фиксированным ежемесячным индикативным купоном в размере 26% (книга заявок закрывается 20 мая). Индикативная доходность к погашению (YTM) - 29,3% с дюрацией 1,8 года, потенциальный доход до 32% за год - привлекательно", - пишет эксперт.

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