S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5870-6000п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5870-6000 пунктов на торгах в среду при средней волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова.

"Фьючерсы на индексы США торгуются в умеренном минусе, - констатирует аналитик. - На предстоящую сессию прогнозируем умеренно негативный баланс при средней волатильности. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5870-6000 пунктов. Техническая картина накануне не изменилась, так как S&P 500 провел сессию внутри торгового диапазона предыдущего дня. Индикатор RSI остается в зоне перекупленности, что указывает на повышенную вероятность консолидации или коррекции в краткосрочной перспективе. Поддержка для индекса широкого рынка расположена на отметке 5870 пунктов. Ближайший уровень сопротивления - 6000 пунктов".

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