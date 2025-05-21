Рубль днем развернулся вверх и повышается в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 21 мая. Китайский юань перешел к понижению на Московской бирже днем в среду после небольшого укрепления на старте торгов. Рубль развернулся вверх и повышается на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,058 руб., что на 11,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 95 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,06 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 53 копейки, до 90,6 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в середине диапазона 11-11,5 руб. за юань на торгах в среду, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Новостная повестка, по нашему мнению, будет все более ограниченно влиять на курс рубля. К тому же наши расчеты показывают, что геополитическая премия практически исчерпана", - указывает аналитик.

Что касается фундаментальных факторов, отмечает Попов, то вышедшая в начале недели оперативная статистика по платежному балансу указала на недостаточную обоснованность гипотезы о слабой активности спроса на валюту со стороны импортеров как фактора крепости рубля. Так, уже в апреле импорт товаров и услуг вырос на 9% г/г и показал максимальный стоимостной объем с декабря 2024 года.

"Таким образом, укрепление рубля в апреле-мае в значительной степени связано с продолжительной жесткостью денежно-кредитной политики (ДКП), стимулирующей интерес к рублевым активам, на фоне позитивного геополитического трека. В ближайшую неделю поддержку рублю будет оказывать приближение периода майских налоговых выплат, - пишет Попов в обзоре банка. - Полагаю, в краткосрочной перспективе это, наряду с сохраняющейся жесткостью ДКП, обеспечит боковое движение котировок национальной валюты, несмотря на вероятное дальнейшее усиление импорта (с учетом роста активности выездного туризма)".

Укрепление курса рубля пока не в полной мере проявилось в динамике цен, еще несколько месяцев этот эффект будет действовать, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.

"Мы видим, что в значительной мере этот эффект укрепления рубля в ценах уже отразился, но еще не полностью. То есть нас еще ждет май-июнь, как минимум два месяца, когда этот эффект будет проявляться", - сообщил Морозов на Альфа-саммите, организованном Альфа-банком.

Он напомнил, что максимально эффект проявляется непосредственно в моменте укрепления курса, а дальше этот процесс растягивается во времени.

"Мы в нашей модели исходили из того, что то укрепление, которое происходило, вызывает так называемый эффект переноса, когда на 10% укрепления рубля в корзине иностранных валют происходит замедление инфляции примерно на 0,5 процентного пункта", - отметил Морозов.

Он добавил, что сильный или слабый рубль сами по себе не являются факторами принятия решений по денежно-кредитной политике. "Они рассматриваются в качестве факторов решения в контексте динамики цен. Если мы говорим про крепкий рубль или укрепление рубля, и это ведет к замедлению динамики цен, то безусловно, это тот фактор, который Банк России принимает во внимание, обсуждая решение по ставке", - добавил глава департамента ЦБ.

Он также подчеркнул, что важно оценить устойчивость процесса произошедшего укрепления рубля.

"Если не будет дополнительного дезинфляционного импульса, то рост цен, скорее всего, текущий, будет выше, чем сейчас", - добавил он.

Морозов пояснил, что речь идет не про показатель годовой инфляции, которая замедляется, а про показатель текущего роста цен.

"Мы говорим про то, чтобы текущие значения, особенно если брать недельные, "недельки" так называемые, недельный рост цен, не придавать им слишком большое значение, потому что здесь эффект переноса большой", - подчеркнул он.

Цены на нефть замедлили рост днем в среду, отступив от достигнутых ранее максимумов.

Поддержку нефтяным котировкам по-прежнему оказывают опасения по поводу перебоев в поставках из стран Персидского залива, возросшие на сообщениях том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $65,89 за баррель, что на 0,8% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,03%, до $62,67 за баррель.

Полученные США разведданные свидетельствуют о том, что Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. На это указывают перехваченные сообщения Израиля и наблюдения за передвижениями израильских военных.

Существуют опасения, что Иран может принять ответные меры, перекрыв движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив в Персидском заливе, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты экспортируют нефть и топливо.

В 17:30 мск в среду будут опубликованы официальные данные по коммерческим запасам нефти в США. Аналитики в среднем прогнозируют сокращение на 1,85 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,5 млн баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 4,29 млн баррелей.