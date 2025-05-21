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21 мая 2025 года 09:10

Brent торгуется у $66,4/барр.

Индексы США снизились по итогам торгов во вторник, S&P 500 опустился впервые за семь сессий. Азиатские фондовые рынки, за исключением Японии, растут в среду. Цены на нефть повышаются в среду утром.

Американские фондовые индексы завершили сессию во вторник "в минусе" на фоне повышения доходности гособлигаций.

При этом S&P 500 снизился впервые за семь торговых дней, отмечает Trading Economics.

В отсутствие значимых экономических новостей инвесторы оценивали выступления представителей Федеральной резервной системы, чтобы понять, какое влияние действия президента США Дональда Трампа в сфере торговли окажут на экономику и денежно-кредитную политику во втором полугодии.

В частности, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалема заявил, что введенные США импортные пошлины могут ослабить темпы экономического роста и замедлить инфляцию.

Трейдеры в настоящее время ожидают по меньшей мере двух снижений базовой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца текущего года, причем первое ожидается в сентябре, показывают результаты опроса LSEG.

Акции Home Depot Inc. (SPB: HD), которые дорожали в начале сессии на хорошей отчетности, затем перешли к снижению и завершили день в "красной зоне" (-0,6%). Крупнейшая в стране сеть магазинов товаров для дома в первом финквартале (завершился 4 мая) увеличила выручку на 9,4%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Также компания подтвердила годовой прогноз.

Котировки бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустились на 1,5% после завершения проводимой компанией ежегодной конференции Google I/O.

Распродажа в технологическом секторе привела к снижению цен акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) на 0,9%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 1,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,9%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,5%, Super Micro Computer Inc. - на 4,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%.

Кроме того, стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) уменьшилась на 1%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1,1%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) и Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,9%.

Котировки бумаг круизных операторов и владельцев отелей и казино также снизились, в том числе Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 2,1%, Norwegian Cruise Line - на 3,9%, Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) - на 1,9%, Las Vegas Sands (SPB: LVS) - на 3,2%, Wynn Resorts (SPB: WYNN) - на 2,9%.

Лидерами подъема среди компонентов Dow Jones стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH), подорожавшие на 1,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,2% и Merck & Co. (SPB: MRK) - на 1%.

Цена бумаг Amer Sports подскочила более чем на 19% после того, как производитель спортивной продукции улучшил прогноз финансовых показателей на 2025 год.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) выросли на 0,5% после того, как главный исполнительный директор Илон Маск заявил, что собирается оставаться во главе компании еще как минимум пять лет.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 114,83 пункта (на 0,27%) и составил 42677,24 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 23,14 пункта (на 0,39%) - до 5940,46 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 72,75 пункта (на 0,38%) и завершил сессию на отметке 19142,71 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном растут в среду, исключение составляет японский индикатор, снижающийся после публикации данных о внешней торговле.

Трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США с Японией и Южной Кореей, а также сообщениями с саммита министров финансов государств G7, проходящего в Канаде со вторника по четверг.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,33% в ходе торгов.

Экспорт Японии в апреле увеличился на 2% относительно того же месяца прошлого года, составив 9,157 трлн иен ($63,71 млрд), сообщило министерство финансов страны. Рост экспорта отмечен по итогам седьмого месяца подряд, однако его темпы в апреле были самыми слабыми за этот период. Экспорт в США в апреле уменьшился впервые за четыре месяца - на 1,8%. Япония стала одной из стран, по которой сильно ударили американские пошлины на автомобили, сталь и алюминий.

Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на 2,2% в годовом выражении, до 9,273 трлн иен. Эксперты в среднем прогнозировали повышение экспорта в апреле на 2% и снижение импорта на 4,5%.

Лидерами падения в Токио в среду являются бумаги страховщика Sampo Holdings (-7,1%), IT-компаний Renesas Electronics (-3,8%), DeNA Co. (-3,1%), Disco Corp. (-2,9%), а также Sony Group (-2,9%).

Уверенный рост показывают акции Socionext Inc. (+5,9%), Kawasaki Heavy Industries (+4,6%), Mizuho Financial Group (+3,5%).

Объем южнокорейского экспорта в первые 20 дней мая уменьшился на 2,4%, причем поставки в США упали почти на 15%, сообщает Market Watch со ссылкой на предварительные таможенные данные. Объем импорта с начала этого месяца снизился на 2,5%.

Данные показывают, что введенные Вашингтоном пошлины серьезно сказываются на автомобильном секторе Южной Кореи. Экспорт автомобилей в мае снизился на 6,3%, автокомпонентов - на 11%.

Акции Hyundai Motor теряют в цене 0,5% в ходе торгов в среду.

В то же время, южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 1,1%. Заметно дорожают бумаги Samsung Biologics (+6,9%), Hyundai Heavy Industries (+1,4%), Hanwha Ocean (+2,3%), Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (+4,7%).

Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,3% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Настрой участников рынка остается позитивным после первого за семь месяцев снижения Народным банком Китая ключевой процентной ставки во вторник. Крупные госбанки также опустили ставки по депозитам.

Уверенный рост в материковом Китае демонстрируют акции China Post Technology (+17,7%), Contemporary Amperex (+5,4%), BYD Co. (+1,5%).

В Гонконге заметно дорожают бумаги автопроизводителей Li Auto (SPB: LI) Inc. (+4,1%) и Geely Automobile (+3,1%), а также фармкомпаний Wuxi Biologics (+2,7%) и Innovent Biologics (+1,7%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,6%. Резервный банк Австралии (RBA) накануне также снизил ключевую процентную ставку - до минимальных за два года 3,85%.

Бумаги банков ANZ, Commonwealth Bank и Westpac подорожали в ходе торгов на 0,6%, 1,2% и 0,2% соответственно. Заметные рост также демонстрируют акции Emerald Resources (+8,6%) и Perseus Mining (+9,1%).

Цены на нефть заметно растут утром в среду на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск составляет $66,43 за баррель, что на $1,05 (1,61%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,16 (0,2%), до $65,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,07 (1,72%), до $63,1 за баррель. Предыдущую сессию эти контракты завершили на отметке $62,03 за баррель.

США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. На это указывают перехваченные сообщения Израиля и наблюдения за передвижениями израильских военных. Между тем официальные лица заявили, что пока неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение о возможном ударе.

"Подобная эскалация поставит под угрозу поставки нефти не только из Ирана, но и из значительной части этого региона", - отмечают аналитики ING.

Существуют опасения, что Иран может принять ответные меры, перекрыв движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив в Персидском заливе, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты экспортируют нефть и топливо.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,5 млн баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 4,29 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,85 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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