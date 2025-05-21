Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций МТС

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций ПАО "МТС", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Финансовые результаты эмитента за 1К25 оказались на уровне наших и рыночных ожиданий по показателям выручки и скорректированной OIBDA. Рост доходов в разных сегментах был неоднозначным. В целом мы оцениваем отчетность как нейтральную, но подтверждаем позитивную оценку бумаг", - указывает эксперт.

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