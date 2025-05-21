"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям WuXi AppTec с прогнозной ценой CNY77,8

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям WuXi AppTec с прогнозной стоимостью на уровне 77,8 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Китайская компания, акции которой торгуются на бирже в Шанхае, не является фармацевтической в классическом понимании, но выполняет комплекс услуг для фармы и биотеха в глобальном масштабе, осуществляя контрактные исследования, разработки и производство препаратов для фармацевтических компаний, отмечает эксперт.

География деятельности WuXi AppTec очень широка, при этом больше половины выручки приносят американские клиенты, которые обращаются в компанию за услугами по R&D и производству, несмотря на существующую геополитическую напряженность между США и Китаем, указывает Саидова.

WuXi AppTec ожидает роста выручки на 10-15% в 2025 году - в нынешних условиях такие прогнозы весьма обнадеживают, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

Акции эмитента выглядят значительно недооцененными - на текущий момент эмитент торгуется c дисконтом 26,9% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM), говорится в обзоре эксперта.

К числу рисков для WuXi AppTec, по мнению Саидовой, можно отнести риски, связанные с влиянием геополитики и решений Дональда Трампа по американской клиентуре компании.

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