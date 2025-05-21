Акции МТС оценены справедливо - "Мои Инвестиции"

Акции ПАО "МТС" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Высокая долговая нагрузка компании при сохранении высоких ставок ограничивает возможности для роста ее капитализации, говорится в материале экспертов.

Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить 35 рублей на каждую обыкновенную акцию в качестве дивидендов за 2024 год. Дата закрытия реестра - 7 июля 2025 года. Утверждать дивиденды будут на собрании акционеров 24 июня.

Размер дивидендов был ожидаем, соответствовал дивполитике, согласно которой 35 рублей - это минимальное значение дивиденда до конца 2026 года, отмечают аналитики телеграм-канала.

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