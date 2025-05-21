Рубль будет консолидироваться в середине диапазона 11-11,5 руб. за юань в среду - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в середине диапазона 11-11,5 руб. за юань на торгах в среду, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Новостная повестка, по нашему мнению, будет все более ограниченно влиять на курс рубля. К тому же, наши расчеты показывают, что геополитическая премия практически исчерпана", - указывает аналитик.

Что касается фундаментальных факторов, отмечает Попов, то вышедшая в начале недели оперативная статистика по платежному балансу указала на недостаточную обоснованность гипотезы о слабой активности спроса на валюту со стороны импортеров, как фактора крепости рубля. Так, уже в апреле импорт товаров и услуг вырос на 9% г/г и показал максимальный стоимостной объем с декабря 2024 года.

"Таким образом, укрепление рубля в апреле-мае в значительной степени связано с продолжительной жесткостью денежно-кредитной политики (ДКП), стимулирующей интерес к рублевым активам, на фоне позитивного геополитического трека. В ближайшую неделю поддержку рублю будет оказывать приближение граничного периода майских налоговых выплат, - пишет Попов в обзоре банка. - Полагаю, в краткосрочной перспективе это, наряду с сохраняющейся жесткостью ДКП, обеспечит боковое движение котировок национальной валюты, несмотря на вероятное дальнейшее усиление импорта (с учетом роста активности выездного туризма)".

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