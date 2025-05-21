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21 мая 2025 года 10:17
Рубль будет консолидироваться в середине диапазона 11-11,5 руб. за юань в среду - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в середине диапазона 11-11,5 руб. за юань на торгах в среду, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. "Новостная повестка, по нашему мнению, будет все более ограниченно влиять на курс рубля. К тому же, наши расчеты показывают, что геополитическая премия практически исчерпана", - указывает аналитик. Что касается фундаментальных факторов, отмечает Попов, то вышедшая в начале недели оперативная статистика по платежному балансу указала на недостаточную обоснованность гипотезы о слабой активности спроса на валюту со стороны импортеров, как фактора крепости рубля. Так, уже в апреле импорт товаров и услуг вырос на 9% г/г и показал максимальный стоимостной объем с декабря 2024 года. "Таким образом, укрепление рубля в апреле-мае в значительной степени связано с продолжительной жесткостью денежно-кредитной политики (ДКП), стимулирующей интерес к рублевым активам, на фоне позитивного геополитического трека. В ближайшую неделю поддержку рублю будет оказывать приближение граничного периода майских налоговых выплат, - пишет Попов в обзоре банка. - Полагаю, в краткосрочной перспективе это, наряду с сохраняющейся жесткостью ДКП, обеспечит боковое движение котировок национальной валюты, несмотря на вероятное дальнейшее усиление импорта (с учетом роста активности выездного туризма)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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