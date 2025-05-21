Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в частности, опасений относительно возможного затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично будет принимать решения о том, нужны ли санкции против России. "Это я буду определять сам. И больше никто", - сказал он журналистам в Белом доме. Так Трамп ответил на вопрос о призывах украинского руководства ввести новые санкции. При этом Трамп вновь подчеркнул, что считает позитивными состоявшиеся у него в понедельник телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, европейскими лидерами.

Американская сторона надеется, что Россия в ближайшее время, возможно, на этой неделе, передаст перечень условий, который позволит достичь режима прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Что мы ожидаем сейчас? Основываясь на разговоре президента вчера и моего разговора с Лавровым на выходных, в какой-то момент, довольно скоро, возможно, через несколько дней, возможно, на этой неделе, мы надеемся, Россия представит список условий, которые позволят нам продвинуться в сторону прекращения огня", - сказал Рубио на слушаниях в Сенате во вторник. Он добавил, что затем этот режим прекращения огня должен позволить провести "детальные переговоры" уже о том, как урегулировать конфликт в долгосрочной перспективе.

"Мы хотим продолжать играть роль и вести диалог с обеими сторонами конфликта, чтобы они сели за стол переговоров и положили конец этой войне", - отметил госсекретарь США. Он заверил, что США "по-прежнему надеются", что удастся добиться прогресса, но при этом "остаются реалистами".

Американские фондовые индексы завершили сессию во вторник "в минусе" на фоне повышения доходности гособлигаций. При этом S&P 500 снизился впервые за семь торговых дней. В отсутствие значимых экономических новостей инвесторы оценивали выступления представителей Федеральной резервной системы, чтобы понять, какое влияние действия президента США Дональда Трампа в сфере торговли окажут на экономику и денежно-кредитную политику во втором полугодии.

В частности, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалема заявил, что введенные США импортные пошлины могут ослабить темпы экономического роста и замедлить инфляцию.

Трейдеры в настоящее время ожидают по меньшей мере двух снижений базовой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца текущего года, причем первое ожидается в сентябре, показывают результаты опроса LSEG.

Азиатские фондовые индексы в основном растут в среду, исключение составляет японский индикатор, снижающийся после публикации данных о внешней торговле. Трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США с Японией и Южной Кореей, а также сообщениями с саммита министров финансов государств G7, проходящего в Канаде со вторника по четверг. Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,33% в ходе торгов.

В то же время южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 1,1%. Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,3% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Настрой участников рынка остается позитивным после первого за семь месяцев снижения Народным банком Китая ключевой процентной ставки во вторник. Крупные госбанки также опустили ставки по депозитам. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,6%. Резервный банк Австралии (RBA) накануне также снизил ключевую процентную ставку - до минимальных за два года 3,85% годовых.

В свою очередь цены на нефть заметно растут утром в среду на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $66,04 за баррель, что на 1,01% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты снизились в цене на 0,2%, до $65,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,05%, до $62,68 за баррель. Предыдущую сессию эти контракты завершили на отметке $62,03 за баррель.

США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. На это указывают перехваченные сообщения Израиля и наблюдения за передвижениями израильских военных. Между тем официальные лица заявили, что пока неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение о возможном ударе.

Существуют опасения, что Иран может принять ответные меры, перекрыв движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив в Персидском заливе, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты экспортируют нефть и топливо.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,5 млн баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 4,29 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,85 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,725 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,85 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 мая вырос всего на 0,07% и составил 111,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 1060,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,94%), "РЖД-001Р-21R" (+0,69%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,48%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (-0,59%), "МТС-001P-20" (-0,34%) и "МТС-001P-21" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) 22 мая начнет размещение 5-летних облигаций серии БО-002P-10 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-15-го ежемесячных купонов установлена на уровне 30,5% годовых, выставлена оферта через 1,25 года. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 51-го, 54-го, 57-го и 60-го купонов), а также ковенантный пакет.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-П13 со сроком обращения около 2,2 года (810 дней) объемом 15 млрд рублей на уровне 17,35% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,80% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок прошел 20 мая. Техразмещение запланировано на 23 мая.

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 002P-03 с "не менее 1 млрд рублей" до 2,5 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 25,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 28,7% годовых. Купоны по выпуску ежемесячные, фиксированные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% номинала. Индикативная дюрация составит около 1,8 года. Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая. Техразмещение запланировано на 23 мая. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1 год и 3 месяца в размере 1 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 22,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 24,97% годовых. По выпуску 001Р-03 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая. Техразмещение займа пройдет 23 мая. Компания 28 мая также планирует провести сбор заявок на 2-летний флоатер объемом не более 2 млрд рублей. По выпуску серии 001Р-04 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 400 базисных пунктов. Техразмещение выпуска серии 001Р-04 запланировано на 2 июня. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а флоатер - только для квалинвесторов.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 23 мая с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-11 с офертой через 1 год и 6 месяцев (540 дней) объемом 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 21,94% годовых. Техразмещение запланировано на 27 мая.

ООО "СОПФ ДОМ.РФ" 27 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 2-летние облигации 13-й серии объемом 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться квартальные фиксированные купоны. Ориентир доходности - значение кривой бескупонной доходности бондов на Московской бирже на соответствующем сроке плюс спред не выше 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 29 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

Ритейлер мужской одежды и обуви в РФ Henderson (MOEX: HNFG) (ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп") планирует 29 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом не более 1,8 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 24,36% годовых. Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 2 млрд рублей.

ООО "Торговый дом РКС" планирует 2 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 002Р-05 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 28% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 31,89% годовых. Ежемесячный купон будет зафиксирован на весь срок обращения. Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.