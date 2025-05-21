АКОРТ предлагает обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров

21 мая. FINMARKET.RU - Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные сети магазинов, в том числе "Магнит", "Перекресток", "Пятерочка" и др.) предложила обязатьпроверять маркировку товаров и исключить из законопроекта о платформенной экономике норму, разрешающую дистанционную продажу алкоголя и табака при помощи биометрии. Об этом говорится в письме председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину, с которым ознакомились "Ведомости"

В частности, ассоциация в письме Топилину предлагает, чтобы товар, проходящий через логистическую инфраструктуру цифровой платформы (склады, сортировочные центры или пункты выдачи), проверялся оператором на наличие маркировки. Конкретные меры должно будет установить правительство, пишет председатель президиума АКОРТ.

Как пояснил "Ведомостям" Богданов, текущая ситуация создает лазейки для недобросовестных продавцов, особенно в категориях с высоким риском: это продукты питания, БАДы и детские

Кроме того, АКОРТ в письме Топилину просит исключить из законопроекта о платформенной экономике норму, которая фактически разрешает онлайн-продажу алкоголя и табака при биометрической верификации покупателя через Единую биометрическую систему (ЕБС). Ассоциация указывает, что такая норма противоречит действующему законодательству об обороте подакцизных товаров и не обеспечит должного контроля за возрастом покупателей.

Как считает Богданов, дистанционная продажа алкоголя и табака может привести к росту потребления и расширению теневого рынка. "Биометрия - это современный инструмент, но применительно к подакцизным товарам остаются серьезные риски нарушений", - считает председатель президиума АКОРТ.

В письме АКОРТ также предлагает распространить действие закона "О торговле" на оборот продовольственных товаров, которые маркетплейсы выкупают в собственность, а также снять ограничения на оказание посреднических услуг с маркетплейсов, входящих в одну группу с торговыми сетями, и ввести ограничение на скидки.

Представитель Минэкономразвития заявил, что предложения АКОРТ обсуждались, но распространять закон о торговле на цифровые платформы в министерстве считают нецелесообразным. При этом "концептуально" Минэк поддерживает инициативы, направленные на дерегулирование офлайн-торговли.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует, в частности, разработку законопроекта о платформенной экономике) подчеркнул, что законопроект разрабатывался с участием как ритейлеров, так и платформ и отражает баланс интересов. Сейчас законопроект проходит стандартные процедуры согласования перед внесением в Госдуму.