.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НПФ в 1-м квартале обеспечили средневзвешенную доходность по портфелям пенсионных накоплений в 2,5% - ЦБ
Дивиденды ПАО "Ламбумиз" за 2024 год могут составить 3,5 руб. на обыкновенную акцию, 0,1 руб. - на "преф"
21 мая 2025 года 09:25
Количество реструктуризированных кредитов достигло 4-летнего максимума
|0
TACC
21 мая. FINMARKET.RU - Объем реструктуризированных кредитов населения в 1-м квартале достиг 265 млрд руб., максимума за 4 года. Это следует из обзора Банка России, пишет "Коммерсант". По сравнению с 4-м кварталом 2024 года объем увеличился в 1,5 раза, за год - в 2,3 раза. При этом количество реструктуризированных кредитов за квартал выросло всего на 0,6%, до 357 тыс., а за год - в 1,6 раза. В результате средний размер такого кредита вырос с 0,5 млн до 0,74 млн руб. Вместе с тем в обзоре ЦБ отмечается, что доля одобрения реструктуризаций кредитов гражданам в 1-м квартале продолжала сокращаться и достигла 28,3% от общего объема рассмотренных заявок. Как считают аналитики, в ближайшее время велика вероятность, что рост объемов реструктуризаций кредитов граждан продолжится. По словам управляющего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константина Бородулина, в настоящее время на динамику кредитования существенное влияние оказывают как высокие процентные ставки, сократившие спрос на кредитные продукты со стороны потребителей, так и регуляторные ограничения, повлиявшие на риск-политику банков. Несмотря на снижение, ставки по кредитам остаются высокими: сроком до года - 28% годовых, сроком свыше года - более 20% годовых.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, кредиты, реструктуризация
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.