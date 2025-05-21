Количество реструктуризированных кредитов достигло 4-летнего максимума

21 мая. FINMARKET.RU - Объем реструктуризированных кредитов населения в 1-м квартале достиг 265 млрд руб., максимума за 4 года. Это следует из обзора Банка России, пишет "Коммерсант" . По сравнению с 4-м кварталом 2024 года объем увеличился в 1,5 раза, за год - в 2,3 раза. При этом количество реструктуризированных кредитов за квартал выросло всего на 0,6%, до 357 тыс., а за год - в 1,6 раза. В результате средний размер такого кредита вырос с 0,5 млн до 0,74 млн руб.

Вместе с тем в обзоре ЦБ отмечается, что доля одобрения реструктуризаций кредитов гражданам в 1-м квартале продолжала сокращаться и достигла 28,3% от общего объема рассмотренных заявок.

Как считают аналитики, в ближайшее время велика вероятность, что рост объемов реструктуризаций кредитов граждан продолжится. По словам управляющего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константина Бородулина, в настоящее время на динамику кредитования существенное влияние оказывают как высокие процентные ставки, сократившие спрос на кредитные продукты со стороны потребителей, так и регуляторные ограничения, повлиявшие на риск-политику банков. Несмотря на снижение, ставки по кредитам остаются высокими: сроком до года - 28% годовых, сроком свыше года - более 20% годовых.