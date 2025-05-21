За год новостройки Москвы подорожали на четверть

21 мая. FINMARKET.RU - В апреле средняя цена 1 кв. м выставленной на продажу недвижимости на первичном рынке Москвы составила 683 тыс. рублей. Это на 24% больше, чем в апреле прошлого года. При этом относительно марта средняя стоимость увеличилась на 1,5%, следует из данных подразделения MR Analytics, пишут "Известия"

"Существенный рост средней1 кв. м связан с несколькими факторами. Во-первых, в общем объеме продаж мы наблюдаем сокращение доли комфорт-класса в пользу более высоких сегментов. Кроме того, в экспозиции растет доля домов на поздних стадиях реализации. Во-вторых, сложился повышенный спрос на недвижимость премиум-класса и делюкс, который сочетается с выходом новых проектов в этом сегменте", - сказал заместитель гендиректора по продажам и digital-маркетингу компании MR Леонид Савков.

На положительную динамику, по его словам, также влияют наценки, которые необходимы для ряда финансовых инструментов, например рассрочки. Дополнительным фактором роста цен также стало уменьшение объемов вывода новых проектов и количества ликвидных лотов в продаже.

По информации MR Analytics, в апреле 2025 года в "старой" Москве покупатели приобрели 236 тыс. кв. м недвижимости, что на 10% меньше, чем в марте. Уровень продаж снижается второй месяц подряд во всех классах, кроме делюкс. В этой категории они за месяц выросли на 4%.

При этом за 4 месяца 2025 года продажи новостроек в столице увеличились на 7% относительно аналогичного периода 2024 г. - в общей сложности клиенты купили 1,04 тыс. кв. м. Спрос в комфорт-классе за год вырос на 5%, в бизнесе - на 4%, в премиуме - на 22%. Продажи делюкс-недвижимости показали наибольшее увеличение - на 89%.

Аналитики также отметили рост доли ипотечных сделок, которая с конца 2024 года впервые превысила половину, достигнув 51%. Наиболее востребованы семейная ипотека и траншевые программы.