Рост инфляционных ожиданий может снизить спрос на ОФЗ - ПСБ

Рост инфляционных ожиданий может снизить спрос на рублевые гособлигации, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI продолжает консолидацию в ожидании новостных триггеров как со стороны геополитики, так и со стороны внутренних факторов (инфляции и сигналов ЦБ РФ), отмечает эксперт.

Негативным сюрпризом стал рост инфляционных ожиданий населения второй месяц подряд - до 13,4% в мае с 13,1% в апреле, что сдвигает потенциальное снижение ставки, как минимум, на июль, указывает Грицкевич.

Важным индикатором настроений на рынке ОФЗ станут итоги аукционов Минфина - министерство в среду, 21 мая, предложит 6-летний и 11-летний выпуски ОФЗ-ПД. "Отметим, что на прошлой неделе при негативной рыночной конъюнктуре спрос на предложение ведомства был высоким (182 млрд руб.), что говорит о сохранении интереса институциональных инвесторов в длинных ОФЗ в свете перспектив снижения ключевой ставки в текущем году", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

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