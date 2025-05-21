Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительских цен Великобритании в апреле;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- финансовые результаты "МТС", "РусАгро" и "Циана" за 1К25 по МСФО;

- финансовые результаты банка "Санкт-Петербург" за 3М25 по РСБУ;

- советы директоров МКПАО "Т-Технологии", "Газпрома", "ГК ПИК", "Софтлайна" и "Камаза" по дивидендам за 2024 год;

- квартальные результаты Lowe''s Cos., Target Corp., Best Buy Co. и Marks & Spencer.

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