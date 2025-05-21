Индекс Мосбиржи может снизиться до 2740п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи локально может снизиться до ближайшей поддержки на уровне 2740 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Банк России сообщил о росте инфляционных ожиданий населения второй месяц подряд, констатируют эксперты. В мае инфляционные ожидания составили 13,5% по сравнению с 13,1% в апреле и 12,9% марте.

"Это один из факторов, который может удерживать регулятора от снижения ключевой ставки на июньском заседании. Как следствие, ослабление ожиданий относительно возможности разворота в скором времени денежно-кредитной политики в направлении ее смягчения может ухудшить настроения инвесторов на фондовом рынке", - пишут аналитики в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.