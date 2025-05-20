.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль во вторник скорректировался вниз после роста накануне, игроки зафиксировали прибыль после телефонного разговора Путина и Трампа
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле замедлилась до 0,4%
Рост потребительских цен в апреле замедлился до 0,4% после повышения на 0,65% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция снизилась до 10,23% с 10,34% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
На Кубе банки начнут выпускать карты "Мир"
Гавана начнет выпуск карт "Мир" на территории латиноамериканского государства, сообщила руководитель Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал. "Сейчас карты "Мир" уже используют на Кубе, все российские туристы могут оплачивать свои...
 
В РФ резко сократилось количество международных брендов
В России резко сократилось количество вышедших на рынок международных брендов. Так, в 1-м квартале 2025 г. на отечественный рынок вышло три новых международных бренда - это почти втрое меньше, чем за аналогичный период годом ранее, подсчитали в...
 
Темпы роста рынка делового туризма замедляются
Объем рынка делового туризма в 2025 году может вырасти на 15%, прогнозируют в Союзе агентств делового туризма (САД), до 1,21 трлн руб. Темпы роста рынка в этом случае замедлятся, пишет "Коммерсант". За 2024 год его объем, по оценкам САДа, увеличился...
 
20 мая 2025 года 19:28

Рубль во вторник скорректировался вниз после роста накануне, игроки зафиксировали прибыль после телефонного разговора Путина и Трампа

Москва. 20 мая. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль понизился на фоне фиксации прибыли игроками после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1725 руб., что на 9,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 мая на 10,62 копейки, до 80,3075 руб./$1, и уменьшил курс евро на 54,19 копейки, до 89,9679 руб./EUR1.

"Рубль показал стабильную динамику на прошлой неделе, удерживаясь вблизи локальных максимумов. Основным фактором, повлиявшим на курс национальной валюты, оставалась геополитика. В начале недели рубль укреплялся в ожидании переговоров России и Украины, которые прошли 16 мая в Стамбуле. Однако в пятницу курс немного скорректировался на фоне поступления неоднозначных сигналов относительно встречи. В нынешний понедельник рубль вновь рос на ожиданиях телефонного разговора Путина и Трампа, а в ходе сегодняшних торгов его котировки снизились на новостях о новых санкциях ЕС и фиксации прибыли участниками рынка", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Рубль во вторник понес умеренные потери к юаню на бирже и небольшие - к доллару на межбанке, в то же время инвалюты остаются недалеко от минимумов года, юань у 11,2, доллар - у 80,5 руб. Поддержку российская валюта может получать от приближения налогового периода, а базово - от явного перевешивания объемов предложения иностранных денег над спросом на них. Геополитические новости последних дней, на наш взгляд, не оказали значимого влияния на нацвалюту. Полагаем, что ситуация для рубля может измениться в начале июня, так как завершится налоговый период, ЦБ с большой вероятностью приступит к снижению ключевой ставки, наступит сезон отпусков. Доллар в ближайший месяц может подтянуться к 85, юань - к 11,5 руб. А на текущей неделе существенных движений курса рубля не ожидаем", - в свою очередь, рассказал "Интерфаксу" о происходящем на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Президенты России и США прокомментировали итоги состоявшегося в понедельник телефонного разговора.

Владимир Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающем и возможное прекращение огня на определенное время.

Дональд Трамп сообщил, что переговоры между РФ и Украиной начнутся незамедлительно и что он проинформировал об этом президента Владимира Зеленского, председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона и других мировых лидеров.

При этом Трамп отметил, что Москве и Киеву следует самим проводить такие переговоры, так как только они имеют представление обо всех деталях.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, президенты заинтересованы в проведении личной встречи, но она должна быть подготовлена.

"Оба президента заинтересованы в такой встрече. Но также оба президента заинтересованы, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной. Это вполне естественно, и об этом президенты говорили", - заявил Ушаков.

Ушаков также сообщил, что разговор Путина и Трампа длился два часа и пять минут. Это был третий с начала года телефонный разговор президентов России и США.

Страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ, заявила во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас. "ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России. В него вошли примерно 200 судов из "теневого флота", - написала она в соцсети X.

По словам Каллас, в пакет также вошли меры "по борьбе с гибридными угрозами и по защите прав человека". Также она сообщила о работе Евросоюза над дальнейшими ограничительными мерами против России.

Вступление в силу принятого во вторник Советом ЕС 17-го пакета санкций Евросоюза против России увязано с ходом мирных переговоров по Украине, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"Точная дата вступления в силу этих санкций будет, конечно, зависеть от прогресса на следующих этапах переговоров", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

В ответ на вопрос, означает ли это, что 17-й пакет не вступит в силу сразу, как это было с предыдущими санкциями, Пинью подтвердила: "В предложении для утверждения на Совете ЕС сегодня, что касается даты вступления в силу, как я сказала, предусмотрено, что она будет зависеть от прогресса".

Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур, говорится в пресс-релизе Минфина Британии. "В санкционные списки добавлены 82 фигуранта", - говорится в заявлении. В санкционные списки, в частности, вошли компании из Китая, а также 18 судов.

Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Этот показатель вернулся на уровень октября-ноября 2024 года (13,4%), он растет второй месяц подряд. В марте инфляционные ожидания снизились до 12,9% с 13,7% в феврале.

При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в мае снизилась до 15,5% с 15,9%. Этот показатель тоже приблизился к уровню ноября 2024 года (15,3%).

Свежий опрос проводился 30 апреля - 14 мая 2025 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 6 июня.

Ранее руководство ЦБ заявляло, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки, когда убедится в устойчивости тенденции по снижению инфляции и инфляционных ожиданий.

Указ президента РФ, продлевающий введенный в 2023 году режим обязательной репатриации и продажи части валютной выручки крупнейших экспортеров, подписан, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки документа. Постановление правительства, которое должно выйти в развитие указа, вскоре должно быть опубликовано.

"Указ подписан 15 мая. Сейчас постановление на выходе, надеюсь, на следующей неделе выйдет", - сказал источник.

"Нет, просто продление на год", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли параллельно изменены нормативы репатриации и продажи валютной выручки.

ЦБ подтвердил, что требование об обязательной продаже валютной выручки было продлено. "По нашей информации, продлено", - сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в кулуарах банковского форума "Эксперт РА".

Цены на нефть продолжают снижение вечером во вторник.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опустилась на 0,78%, до $65,02 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,69%, до $62,25 за баррель.

В начале сессии котировки подскочили на заявления верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, касающиеся переговоров страны с США, однако затем вернулись к снижению.

По сообщениям иранских СМИ, Хаменеи назвал требования США об отказе Ирана от обогащения урана "чрезмерными и возмутительными", выразив сомнения, что переговоры с Вашингтоном приведут к соглашению. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что Штаты будут требовать от Ирана включения в сделку обязательства страны по отказу от обогащения урана.

Банк России во вторник, 20 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 940 млрд рублей (при лимите 940 млрд рублей и спросе 2 трлн 154,889 млрд рублей) в среднем по ставке 21,25% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 13 мая, ЦБ разместил 1 трлн 40 млрд рублей (при лимите 1 трлн 40 млрд рублей и спросе 2 трлн 168,263 млрд рублей) в среднем по ставке 21,15% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 мая опустилась на 2 базисных пункта - до 20,9% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц во вторник повысилась на 1 базисный пункт, до 20,9% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 21,66% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев также не изменилась относительно понедельника и составила 22,08% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 мая 2025 года 19:35
Рынок акций РФ во вторник упал к 2820п по индексу МосБиржи в рамках коррекции
Москва. 20 мая. Рынок акций РФ во вторник снизился в рамках коррекции из-за опасений инвесторов, что процесс урегулирования конфликта вокруг Украины может затянуться, поскольку состоявшийся накануне телефонный разговор президентов России и США не внес какой-либо определенности в сроки разрешения данного конфликта; реакция инвесторов на утверждение 17-го пакета антироссийских санкций ЕС и расширение санкционных списков со стороны Великобритании оказалась умеренно негативной. Индекс МосБиржи откатился в район 2820 пунктов, локомотивом снижения выступили акции "Норникеля" (-3,9%), "Газпрома" (-3,5%), "НЛМК" (-3,5%).    читать дальше
.
20 мая 2025 года 19:00
"Финам" подтверждает позитивную оценку бумаг Сургутнефтегаза
"Финам" подтверждает позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с прогнозной стоимостью на уровне 35,7 рубля (потенциал роста составляет 56,6%) и 63,5 рубля (потенциал роста - 22,1%) за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Совет...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 18:44
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций ФосАгро до 7125,75 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "ФосАгро" с 7006,93 рубля до 7125,75 рубля за штуку с учетом незначительного повышения стоимости заимствований, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. "Оценка учитывает по-прежнему...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 18:16
Прогнозная цена акций МТС-банка - 1400 руб. - Freedom Finance Global
Прогнозная цена акций МТС-банка на горизонте года составляет 1400 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Совет директоров компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 27 июня, одобрить дивиденды за 2024...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 17:47
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную долгосрочную оценку акций Газпрома
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Газпрома" в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой. "Компания крайне чувствительна к геополитическому смягчению и имеет вероятность позитивного сюрприза по дивидендам, поэтому иметь негативный...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 17:23
ЕЦБ может снизить базовую ставку в июне 2025г - Freedom Finance Global
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может понизить базовую ставку на 0,25%, до 2,15% годовых, по итогам заседания в июне текущего года на фоне замедляющейся инфляции, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Снижение инфляции в ЕС в апреле связано с несколькими...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 17:03
"Финам" понизил рейтинг акций ВТБ до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций ВТБ с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 104,3 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 6,3%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Акции эмитента заметно подорожали в...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 16:24
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Ростелекома на уровне 70 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Ростелеком" на уровне 70 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил результаты за первый кварта текущего года. Выручка увеличилась на 9% г/г, достигнув 190,1 млрд рублей. OIBDA снизилась на 1% г/г - до 73,7...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 15:57
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Промомеда
-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ПАО "Промомед", несмотря на сильную отчетность эмитента за первый квартал 2025 года, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. Отечественная инновационная фармацевтическая компания представила сильные операционные результаты за...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 15:40
Рубль днем корректируется вниз после роста накануне, игроки фиксируют прибыль после телефонного разговора Путина и Трампа
Москва. 20 мая. Китайский юань растет на Московской бирже днем во вторник. Рубль понижается на фоне фиксации прибыли игроками после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1955 руб., что на 11,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
20 мая 2025 года 15:24
S&P; 500, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 5870-6000п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5870-6000 пунктов, прогнозируется средний уровень волатильности при умеренно негативном балансе рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека. "S&P 500 остается выше всех ключевых...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:52
Акции Промомеда привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Промомед" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент продолжает поддерживать высокие темпы роста выручки, которые по-прежнему превышают темпы роста фармацевтического рынка в целом, отмечают эксперты в...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:31
Прогнозная цена акций Софтлайна на горизонте года - 125-130 руб. - "Мои Инвестиции"
Прогнозная цена акций "Софтлайна" на горизонте года составляет 125-130 рублей за штуку, при этом роста котировок бумаг в краткосрочной перспективе не ожидается, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2025 года по МСФО,...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям НЛМК
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 177 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 38,3% с текущих уровней, говорится в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "НЛМК" не раскрывает операционных...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 13:42
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций НЛМК
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 180 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 40% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии руководителя отдела аналитики Кирилла Комарова. "Во втором...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.