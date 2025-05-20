Рубль днем корректируется вниз после роста накануне, игроки фиксируют прибыль после телефонного разговора Путина и Трампа

Москва. 20 мая. Китайский юань растет на Московской бирже днем во вторник. Рубль понижается на фоне фиксации прибыли игроками после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1955 руб., что на 11,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 71 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,22 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 88 копеек, до 91,41 руб./EUR1.

"На текущей неделе курс рубля, вероятно, останется под влиянием геополитики. При отсутствии прогресса в переговорном процессе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 80-85 руб., юаня - 11,1-11,8 руб. При наличии позитивных изменений не исключено формирование котировок иностранных валют на более низком уровне", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Президенты России и США прокомментировали итоги состоявшегося в понедельник телефонного разговора.

Владимир Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающем и возможное прекращение огня на определенное время.

Дональд Трамп сообщил, что переговоры между РФ и Украиной начнутся незамедлительно и что он проинформировал об этом президента Владимира Зеленского, председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона и других мировых лидеров.

При этом Трамп отметил, что Москве и Киеву следует самим проводить такие переговоры, так как только они имеют представление обо всех деталях.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, президенты заинтересованы в проведении личной встречи, но она должна быть подготовлена.

"Оба президента заинтересованы в такой встрече. Но также оба президента заинтересованы, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной. Это вполне естественно, и об этом президенты говорили", - заявил Ушаков.

Ушаков также сообщил, что разговор Путина и Трампа длился два часа и пять минут. Это был третий с начала года телефонный разговор президентов России и США.

Страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ, заявила во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас. "ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России. В него вошли примерно 200 судов из "теневого флота", - написала она в соцсети X.

По словам Каллас, в пакет также вошли меры "по борьбе с гибридными угрозами и по защите прав человека". Также она сообщила о работе Евросоюза над дальнейшими ограничительными мерами против России.

Вступление в силу принятого во вторник Советом ЕС 17-го пакета санкций Евросоюза против России увязано с ходом мирных переговоров по Украине, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"Точная дата вступления в силу этих санкций будет, конечно, зависеть от прогресса на следующих этапах переговоров", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

В ответ на вопрос, означает ли это, что 17-й пакет не вступит в силу сразу, как это было с предыдущими санкциями, Пинью подтвердила: "В предложении для утверждения на Совете ЕС сегодня, что касается даты вступления в силу, как я сказала, предусмотрено, что она будет зависеть от прогресса".

Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур, говорится в пресс-релизе Минфина Британии. "В санкционные списки добавлены 82 фигуранта", - говорится в заявлении. В санкционные списки, в частности, вошли компании из Китая, а также 18 судов.

Цены на нефть немного усилили снижение в ходе волатильных торгов во вторник.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $65,23 за баррель, что на 0,46% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,4%, до $62,44 за баррель.

Рынок отреагировал кратковременным ростом на заявления верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, касающиеся переговоров страны с США. По сообщениям иранских СМИ, Хаменеи назвал требования США об отказе Ирана от обогащения урана "чрезмерными и возмутительными", выразив сомнения, что переговоры с Вашингтоном приведут к соглашению.

Цены на Brent и WTI поднимались до $66 за баррель и $62,63 за баррель соответственно на заявлениях Хаменеи, однако быстро развернулись вниз.

Банк России во вторник, 20 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 940 млрд рублей (при лимите 940 млрд рублей и спросе 2 трлн 154,889 млрд рублей) в среднем по ставке 21,25% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 13 мая, ЦБ разместил 1 трлн 40 млрд рублей (при лимите 1 трлн 40 млрд рублей и спросе 2 трлн 168,263 млрд рублей) в среднем по ставке 21,15% годовых.