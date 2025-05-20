"АКБФ" повысил прогнозную цену акций ФосАгро до 7125,75 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "ФосАгро" с 7006,93 рубля до 7125,75 рубля за штуку с учетом незначительного повышения стоимости заимствований, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.

"Оценка учитывает по-прежнему сравнительно низкий для бумаг в нашем покрытии 10%-ный дисконт-поправку на риски вложений в бумаги производителя удобрений", - указывают эксперты.

Компания по итогам I квартала 2025 года отчиталась о значительном улучшении ключевых финансовых показателей, констатируют аналитики. На этом фоне эмитент планирует нарастить производство удобрений в 2025 году на 6%, до 12,5 млн тонн. "На более длительном горизонте (2025-2031 гг.) сохраняем в расчетах 6%-ный среднегодовой прирост выпуска продукции и 5%-ный прирост экспорта" - отмечают в "АКБФ".

Также эксперты рассчитывают на рост EBITDA эмитента в 2025 и 2026 гг. до 220,6 млрд руб. и 297,8 млрд руб. соответственно.

"ФосАгро" объявило о планах сокращения капитальных инвестиций в 2025 году на 20%, до порядка 60 млрд руб. В то же время, говорится в обзоре инвесткомпании, сохраняются риски, связанные с возможной индексацией внутренних цен на минеральные удобрения: соответствующее решение власти РФ могут принять до конца мая.

"Прогноз роста внутренних цен на удобрения, с учетом базовых инфляционных сценариев, в рамках наших моделей на 2025-2031 гг. составляет 8-11%", - пишут эксперты "АКБФ" в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.