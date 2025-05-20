Прогнозная цена акций МТС-банка - 1400 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная цена акций МТС-банка на горизонте года составляет 1400 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Совет директоров компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 27 июня, одобрить дивиденды за 2024 год в размере 89,31 руб./акцию. Доходность ценной бумаги составит, 6,9% годовых, что является не слишком высоким, но и не самым маленьким значением показателя, отмечает эксперт.

МТС-банк по итогам 2023 года и ранее не выплачивал дивидендов, однако в начале 2024 года утвердил новую политику, предполагающую распределение в качестве дивидендов, начиная с 2025 года, от 25% до 50% годовой чистой прибыли по МСФО, указывает Мильчакова.

"По итогам 2024 года этот показатель вырос на 27%, составив 15,8 млрд руб. И совет директоров банка рекомендует направить на выплаты минимальный процент, то есть 25%. Однако, учитывая, что это фактически первые дивиденды, которые МТС-банк намерен выплатить в статусе публичной компании, их можно назвать относительно щедрыми", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

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