"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную долгосрочную оценку акций Газпрома

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Газпрома" в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой.

"Компания крайне чувствительна к геополитическому смягчению и имеет вероятность позитивного сюрприза по дивидендам, поэтому иметь негативный взгляд на нее было бы рискованно. Но в то же время без учета геополитики мы не видим потенциала для сильного роста на фоне снижающегося спроса на российский трубопроводный газ в Европе и отсутствия возможности быстро переориентировать потерянные объемы поставок в Азию или на Ближний Восток", - пишет эксперт.

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