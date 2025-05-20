"Финам" понизил рейтинг акций ВТБ до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций ВТБ с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 104,3 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 6,3%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Акции эмитента заметно подорожали в последние месяцы, в моменте превысив нашу целевую цену, построенную путем сравнения с российскими аналогами по коэффициентам P/B и P/E 2025П, а также на анализе собственных исторических мультипликаторов банка. В большой степени это обусловлено неожиданным объявлением руководством ВТБ крупных дивидендов за 2024 год, несмотря на довольно слабую капитальную позицию банка, - пишет эксперт инвесткомпании. - Между тем процентный бизнес банка продолжает сильно страдать от жесткой денежно-кредитной политики в РФ, а рост прибыли в основном обеспечивается нерегулярными доходами. Не исключено, что для восполнения капитала банку придется прибегнуть к новой допэмиссии акций. В связи с этим мы меняем взгляд на бумаги ВТБ на "нейтральный". С учетом рисков считаем, что акциям будет сложно выйти на новое ралли".

ВТБ является крупной российской финансовой группой, включающей в себя более 20 компаний в области банковских услуг, инвестбанкинга, страхования и лизинга. Эмитент занимает второе место по величине активов и кредитованию среди банков РФ.

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