"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Промомеда

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ПАО "Промомед", несмотря на сильную отчетность эмитента за первый квартал 2025 года, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

Отечественная инновационная фармацевтическая компания представила сильные операционные результаты за 1К25, констатирует эксперт.

Менеджмент "Промомеда" снова подтвердил свои прогнозы на текущий финансовый год в виде увеличения выручки на 75% при наращивании рентабельности по EBITDA выше 40%, отмечает Самуйлов.

Несмотря на сильную отчетность, аналитик "Т-Инвестиций" сохраняет нейтральный взгляд на бумаги эмитента. Компания торгуется с высокими показателями по мультипликаторам, которые уже во многом отражают ожидания инвесторов по агрессивным темпам роста компании, считает он.

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