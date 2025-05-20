Прогнозная цена акций Софтлайна на горизонте года - 125-130 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная цена акций "Софтлайна" на горизонте года составляет 125-130 рублей за штуку, при этом роста котировок бумаг в краткосрочной перспективе не ожидается, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2025 года по МСФО, которые мы оцениваем нейтрально", - отмечают эксперты.

Валовая прибыль - 9,3 млрд руб. (+19% г/г), EBITDA скор. - 1,8 млрд руб. (+3% г/г), чистая прибыль - 745 млн руб.(+228% г/г), чистый долг - 19,9 млрд руб. (минус 4,1% г/г).

Около 40% прироста валовой прибыли было обеспечено ранее совершенными сделками слияния и поглощения, обращают внимание эксперты телеграм-канала.

Менеджмент "Софтлайна" сохранил прогнозы на текущий год: валовая прибыль - 43-50 млрд руб., скор. EBITDA - 9-10,5 млрд руб.

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