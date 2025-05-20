Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Софтлайна" и целевую цену на уровне 192 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Софтлайн" опубликовал солидные результаты за 1К25, - пишут аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Оборот в 1К25 вырос на 12% г/г, до 24 млрд руб., маржа по валовой прибыли выросла как по сравнению с 4К24, так и год к году, достигнув 38,8%, благодаря увеличению доли собственных высокомаржинальных продуктов и сервисов в структуре оборота и валовой прибыли".

Скорректированная EBITDA составила 1,8 млрд руб., при этом эксперты подчеркивают, что рентабельность несколько снизилась год к году и по сравнению с предыдущим кварталом на фоне приобретения IT-бизнесов с низкой базой EBITDA в 1П из-за фактора сезонности, а также из-за давления со стороны расходов на персонал.

Долговая нагрузка выросла по сравнению с концом 2024 года, но остается на комфортном, по мнению аналитиков, уровне 2,0х.

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