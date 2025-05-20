Котировки нефти Brent пока могут задержаться вблизи $65-66/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти Brent пока могут задержаться вблизи $65-66 за баррель, а курс пары рубль/юань - в диапазоне 11,10-11,20 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены незначительно выросли в понедельник, поддержку котировкам оказывало глобальное ослабление доллара, а новости относительно возможного соглашения между США и Ираном были смешанными, - пишут аналитики. - Во вторник фьючерсы Brent торгуются у $65,3/барр. Сегодняшнее смягчение ДКП в Китае позитивно для рынка сырья, но во многом такие действия уже были заложены в котировки. В целом до выхода более значимых новостей относительно развития ситуации вокруг тарифов и пошлин".

Рубль в понедельник тяготел к укреплению, во вторник курс CNY/RUB вернулся к 11,12 руб./юань, констатируют эксперты банка. По их мнению, курс пока способен задержаться вблизи 11,10-11,20 руб./юань, но появление значимых позитивных геополитических новостей может на время увести его ниже этого диапазона.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.