"Т-Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций HeadHunter

"Т-Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.

Совет директоров сервиса рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании. Аналитик напоминает, что в конце 2024 года после перерегистрации бизнеса в России "Хэдхантер" выплатил спецдивиденд в размере 907 рублей на бумагу, общая сумма выплаты составила около 40 млрд рублей. В связи с этим совет директоров рекомендует общему собранию акционеров не осуществлять дополнительную выплату дивидендов по итогам 2024 года.

Как считает эксперт "Т-Инвестиций", по итогам 2025-го года компания может заплатить инвесторам около 405 рублей на акцию (по текущим ценам доходность - 13%).

"Мы продолжаем позитивно смотреть на акции компании и полагаем, что на горизонте года это хорошая идея для покупки, тем более с учетом просадки на новостях", - отмечает Лазаричева.

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