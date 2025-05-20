Рубль утром немного снижается в паре с юанем на фоне фиксации прибыли после телефонного разговора Путина и Трампа

Москва. 20 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром во вторник. Рубль немного опускается на фоне фиксации прибыли игроками после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,097 руб. (+1,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,09 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Президенты России и США прокомментировали итоги состоявшегося в понедельник телефонного разговора.

Владимир Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающим и возможное прекращение огня на определенное время.

Дональд Трамп сообщил, что переговоры между РФ и Украиной начнутся незамедлительно и что он проинформировал об этом президента Владимира Зеленского, председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона и других.

При этом Трамп отметил, что Москве и Киеву следует самим проводить такие переговоры, так как только они имеют представление обо всех деталях.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, президенты заинтересованы в проведении личной встречи, но она должна быть подготовлена.

"Оба президента заинтересованы в такой встрече. Но также оба президента заинтересованы, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной. Это вполне естественно, и об этом президенты говорили", - заявил Ушаков.

Ушаков также сообщил, что разговор Путина и Трампа длился два часа и пять минут. Это был третий с начала года телефонный разговор президентов России и США.

Вероятна активизация продаж в паре юань/рубль во вторник, которая может способствовать дальнейшему отступлению китайской валюты, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"На старте торгов во вторник ожидаем умеренного ослабления национальной валюты, что может быть вызвано оценкой инвесторами результатов телефонных переговоров руководителей России и США, - отмечает эксперт в комментарии. - Однако в ходе сессии покупки в рубле могут активизироваться. Ему продолжат оказывать поддержку и ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше $65 за баррель, слабый спрос на валюту со стороны импортеров на фоне высоких ставок в экономике, а также постепенная активизация продаж иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат".

В результате активизация продаж в паре юань/рубль, по мнению Зварича, может привести не только к компенсации утреннего роста, но и способствовать дальнейшему отступлению китайской валюты к нижней границе диапазона 11-11,5 руб.

Цены на нефть слабо повышаются утром во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием диалога США и Ирана, а также за ситуацией вокруг Украины.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $65,55 за баррель, что на 0,02% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,1%, до $62,74 за баррель.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил ранее, что иранские власти ни при каких обстоятельствах не откажутся от достижений в военной сфере и в области мирного атома. При этом он заверил, что Тегеран готов продолжать переговоры с Вашингтоном по ядерной проблеме.