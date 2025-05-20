Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в частности, опасений относительно возможного затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В понедельник вечером состоялись телефонные переговоры президентов США и России, посвященные урегулированию украинского конфликта. Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающем и возможное прекращение огня на определенное время, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам. "Главное, чтобы Киев, украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны", - сказал президент РФ. При этом Путин подчеркнул, что "в целом позиция России ясна: главное - устранить первопричины кризиса".

В свою очередь президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил в соцсети Truth Social, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. При этом Трамп отметил, что Москве и Киеву следует самим проводить такие переговоры, так как только они имеют представление о всех деталях. "Условия (урегулирования кризиса - ИФ) должны обсуждаться в ходе переговоров между двумя сторонами. Только так это может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто больше не в курсе", - добавил президент США.

Кроме того, Трамп сообщил, что не ужесточает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать процессу урегулирования конфликта. "Я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если поступить так (расширить санкции - ИФ), то можно сделать все намного хуже", - пояснил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом он сказал, что "может наступить время, когда это (ужесточение санкций - ИФ) произойдет". Трамп утвердительно ответил на вопросы о том, верит ли он в то, что Путин хочет мира, и доверяет ли он российскому президенту.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора Путина и Трампа сообщил, что лидеры стран договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине, и о возможности организовать в будущем свою личную встречу, которая должна быть хорошо и всесторонне подготовлена. Также Ушаков отметил, что Трамп и Путин не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня между Россией и Украиной.

США не выходят из посреднических контактов, они заинтересованы в скорейшем урегулировании украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, США не выходят, они заинтересованы в скорейшем достижении результатов, президент США об этом говорил, и президент Путин разделяет эту точку зрения", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что "и мы заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта путем устранения первопричин конфликта, о чем сегодня говорил Путин". Как подчеркнул Песков, "это самое главное во всех проектах, которые, наверное, будут формулироваться".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник небольшим ростом, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии на новостях о том, что агентство Moody''s Ratings понизило суверенный рейтинг Соединенных Штатов. Moody''s ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета страны. Moody''s последним из "большой тройки" рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал рейтинг агентства "отстающим индикатором". Он заявил, что администрация президента Дональда Трампа ускорит рост американской экономики, что компенсирует увеличение бюджетных расходов.

Азиатские рынки акций растут во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают действия китайского и австралийского центробанков. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 1,3%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов, до 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также снижена на 10 базисных пунктов - до 3,5% годовых. Обе ставки обновили минимумы за всю историю. Их изменения совпали с консенсус-прогнозами аналитиков. Последний раз НБК опускал ставки в октябре 2024 года.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%. Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до минимальных за два года 3,85% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков. При этом регулятор подчеркнул, что готов принять решительные меры, если глобальная конъюнктура существенно скажется на внутренней экономической активности или инфляции.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием диалога США и Ирана, а также ситуацией вокруг Украины. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $65,27 за баррель, что на 0,41% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на 0,2%, до $65,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,4%, до $62,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,32%, до $62,69 за баррель.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил ранее, что иранские власти ни при каких обстоятельствах не откажутся от достижений в военной и сфере мирного атома. При этом он заверил, что Тегеран готов продолжать переговоры с Вашингтоном по ядерной проблеме. Незадолго до этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что Штаты будут требовать от Ирана включения в сделку обязательства страны по отказу от обогащения урана.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,441 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,736 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 мая снизился на 0,09% и составил 111,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (17-19 мая) прибавил 0,004%, поднявшись до 1059,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,77%), "Почта России-001Р-10" (+0,37%) и "РЖД-32" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-1,16%), "РЖД-001Р-21R" (-0,6%) и "РЖД-001P-05R" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк факторинг" 20 мая начнет размещение годовых облигаций серии 002P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 20,5% годовых.

ООО "Энергоника" 23 мая планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-06 с call-опционом через 3 года объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 26,75% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере 30,3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 26-го, 29-го, 32-го, 38-го, 41-го, 46-го, 49-го, 52-го и 56-го купонов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "Полипласт" 27 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии П02-БО-05 объемом не менее 2 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - не выше 25,5% годовых. Техразмещение запланировано на 29 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) 27 мая планирует провести сбор заявок на два 3-летних выпуска облигаций: серии БО-П16 объемом не менее 2 млрд рублей и серии БО-П17 объемом не менее 1 млрд рублей. Купоны по обоим займам ежемесячные, также предусмотрена амортизация (по 11% от номинала будет погашено в даты выплат 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 12% в дату выплаты 36-го купона). По выпуску серии БО-П16 купоны фиксированные, ориентир ставки 1-го купона - не более 23% годовых (ему соответствует доходность к погашению в размере не более 25,59% годовых). По выпуску серии БО-П17 купоны переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не более 375 базисных пунктов. Техразмещение эмиссий запланировано на 30 мая. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 17-22-го купонов биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей на уровне 18,4% годовых. Первый купонный период составил 242 дня, 2-30-й купоны - полугодовые. Срок обращения бумаг - 15 лет и 2 месяца.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) определило ставку 47-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 11,23% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.

ВТБ (MOEX: VTBR) установил ставку 9-го купона субординированных облигаций серии СУБ-Т1-6 на уровне 24,75% годовых. Банк разместил бессрочные суборды на 7,5 млрд рублей в июне 2021 года по ставке 8,75% годовых. Первый call-опцион по выпуску запланирован на ноябрь 2026 года.