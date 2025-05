Фондовые рынки растут, цены на нефть слабо снижаются

Фондовые индексы США завершили торги в понедельник небольшим ростом. Азиатские рынки акций растут во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Цены на нефть слабо снижаются, Brent торгуется у $65,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник небольшим ростом, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии на новостях о том, что рейтинговое агентство Moody''s Ratings понизило суверенный рейтинг Соединенных Штатов.

Moody''s ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета страны. Moody''s последним из "большой тройки" рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал рейтинг агентства "отстающим индикатором". Он заявил, что администрация президента Дональда Трампа ускорит рост американской экономики, что компенсирует увеличение бюджетных расходов.

Среди компаний "великолепной семерки" бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc. и Apple Inc. (SPB: AAPL) снизились в цене на 2,3% и 1,2% соответственно. Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличилась на 1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,1%. Котировки акций Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) завершили торги минимальным ростом, на 0,01%.

Наибольший подъем среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average показали котировки бумаг UnitedHealth Group (SPB: UNH), подскочившие на 8,2%. Рыночная стоимость Merck & Co. (SPB: MRK) повысилась на 1,5%, Amgen (SPB: AMGN) - на 1,3%.

Подешевели бумаги ритейлеров, в том числе Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 0,4%, Target Corp. (SPB: TGT) - на 0,6%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 0,1%. Цена акций Costco Wholesale (SPB: COST), оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, выросла на 0,8%.

Капитализация автопроизводителей General Motors (SPB: GM) и Ford Motor (SPB: F) уменьшилась на 0,7% и 0,5% соответственно.

В нефтегазовом секторе Chevron Corp. (SPB: CVX) потеряла 1,4% рыночной стоимости, Exxon Mobil (SPB: XOM) - 1,6%.

Среди чипмейкеров бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) опустились в цене на 2,1%, ON Semiconductor Corp. (SPB: ON) - на 2,4%, Microchip Technology (SPB: MCHP) - на 1,1%. Акции Broadcom (SPB: AVGO) подорожали на 0,9%.

Капитализация работающей в сфере энергоснабжения TXNM Energy Inc. выросла на 7% после того, как Blackstone Group сообщила, что покупает TXNM за $11,5 млрд с учетом долга.

Бумаги Novavax Inc. подскочили в цене на 15% на новостях о том, что Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) одобрило заявку на ее препарат Nuvaxovid.

United States Steel Corporation увеличила рыночную стоимость на 3,2% после сообщений СМИ о готовности японской Nippon Steel инвестировать в американскую сталелитейную компанию $14 млрд, если покупка ею US Steel будет одобрена администрацией президента США.

Акции Bath & Body Works (SPB: BBWI) Inc. подешевели на 0,5% после того, как производитель парфюмерии и парфюмированных изделий объявил о назначении нового CEO.

Капитализация Sanmina Corp. сократилась на 3,8% вслед за сообщениями о покупке компанией активов по производству оборудования для центров обработки данных у ZT Systems. Sanmina заплатит $2,55 млрд за активы плюс $450 млн в качестве условного вознаграждения.

Котировки бумаг Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) выросли на 0,4% после новостей о том, что компания выкупит активы инициировавшей процедуру добровольного банкротства 23andMe.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 137,33 пункта (0,32%) и составил 42792,07 пункта.

Значение S&P 500 повысилось на 5,22 пункта (0,09%) - до 5963,6 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 4,36 пункта (0,02%), составив 19215,46 пункта.

Азиатские рынки акций растут во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают действия китайского и австралийского центробанков.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.), до 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также снижена на 10 б.п. - до 3,5%.

Обе ставки обновили минимумы за всю историю. Их изменения совпали с консенсус-прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

Последний раз НБК опускал ставки в октябре 2024 года.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Hansoh Pharmaceutical, дорожающие на 8,5%.

Рыночная стоимость CSPC Pharmaceutical увеличивается на 6,4%, JD Health International - на 4,5%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,3%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 4,2%.

Котировки акций производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) подскочили на 16,7% в первый день торгов после IPO почти на $4,6 млрд - крупнейшего в этом году.

Alibaba (SPB: BABA) Health теряет 3,5% капитализации, Trip.com Group - 1,9%, Shenzhou International Group Holdings - 1,5%, Anta Sports Products и New Oriental Education & Technology Group - 0,7%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,3%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене акции Furukawa Electric (+7,9%).

Рыночная стоимость SMC Corp. повышается на 6,7%, Yaskawa Electric - на 6,1%, Fujikura - на 5,8%, Mazda Motor - на 5,5%.

Цена акций J. Front Retailing снижается на 4,1%, Kyowa Kirin - на 3%, Keisei Electric Railway - на 2,9%, Fujitsu и NH Foods - на 2,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,1%.

Котировки акций Samsung Electronics увеличиваются на 0,4%, SK Hynix - на 2,1%.

Рыночная стоимость Korean Air Lines сокращается на 1,4%, Hyundai Motor - на 0,5%, Posco - на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до минимальных за два года 3,85%. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

При этом регулятор подчеркнул, что готов принять решительные меры, если глобальная конъюнктура существенно скажется на внутренней экономической активности или инфляции.

ANZ наращивает рыночную стоимость на 1,9%, Westpac - на 0,8%.

Капитализация BHP почти не меняется, Rio Tinto - уменьшается на 0,1%.

Цены на нефть слабо снижаются во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием диалога США и Ирана, а также ситуацией вокруг Украины.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $65,33 за баррель, что на $0,21 (0,32%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,13 (0,2%), до $65,54 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,19 (0,31%), до $61,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,17 (0,27%), до $62,14 за баррель.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил ранее, что иранские власти ни при каких обстоятельствах не откажутся от достижений в военной и сфере мирного атома. При этом он заверил, что Тегеран готов продолжать переговоры с Вашингтоном по ядерной проблеме. Незадолго до этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что Штаты будут требовать от Ирана включения в сделку обязательства страны по отказу от обогащения урана.

В понедельник вечером состоялись телефонные переговоры президентов США и России, посвященные урегулированию украинского конфликта. Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил в соцсети Truth Social, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. При этом он отметил, что Москве и Киеву следует самим проводить такие переговоры, так как только они имеют представление обо всех деталях.

"Как те, так и другие переговоры потребуют времени, чтобы стороны могли достичь соглашения, и в обоих случаях они могут пойти в разных направлениях, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Westpac Banking Corp. Роберт Ренни. - Brent выглядит дорогой, и цена должна опуститься в диапазон $60-65 за баррель, учитывая, что ОПЕК+ наращивает добычу".