Темпы роста рынка делового туризма замедляются

20 мая. FINMARKET.RU - Объем рынка делового туризма в 2025 году может вырасти на 15%, прогнозируют в Союзе агентств делового туризма (САД), до 1,21 трлн руб. Темпы роста рынка в этом случае замедлятся, пишет "Коммерсант" . За 2024 год его объем, по оценкам САДа, увеличился на 27% год к году, до 1,05 трлн руб. В "Аэроклубе" тоже прогнозируют, что темпы роста рынка в этом году будут ниже на 10-15%, чем год назад. Аналитики платформы для организации командировок "Ракета" рассчитывают, чтов этом году вырастет на 10%.

Управляющий директор "Аэроклуба" Юлия Липатова говорит, что в январе-апреле этого года количество перелетов деловых туристов по России снизилось на 4% год к году, хотя средняя продолжительность поездок при этом немного возросла. "Компании отправляют сотрудников в командировки реже, но делают их более продуктивными", - отмечает она. Директор по маркетингу и коммуникациям "Ракеты" Дарья Лукьянова-Зубрицкая говорит, что количество забронированных тревел-услуг в январе-мае снизилось на 7% год к году. Липатова отмечает, что работа компаний по выстраиванию новых контактов частично завершена.