На Кубе банки начнут выпускать карты "Мир"

20 мая. FINMARKET.RU - Гавана начнет выпуск карт "Мир" на территории латиноамериканского государства, сообщила руководитель Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал.

"Сейчас"Мир" уже используют на Кубе, все российские туристы могут оплачивать свои покупки с ее помощью на территории нашей страны. В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты "Мир" в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают. Не всебудут ее выпускать, мы изучаем, как лучше организовать этот процесс, но это новая возможность, по которой уже есть определенные подвижки", - заявила "Известия" министр - президент Центробанка.

По ее словам, карты российской платежной системы будут востребованы среди местного населения, поскольку есть те, кто часто ездит в Россию и другие страны, подключенные к системе "Мир".

Выпуск карт даст новый импульс экономическим отношениям между РФ и Кубой, считают эксперты. Тем временем, по словам Дельгадо Портал, РФ иполностью ушли от доллара в торговле.