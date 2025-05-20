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20 мая 2025 года 08:15
На Кубе банки начнут выпускать карты "Мир"
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Сергей Булкин/ТАСС
20 мая. FINMARKET.RU - Гавана начнет выпуск карт "Мир" на территории латиноамериканского государства, сообщила руководитель Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал. "Сейчас карты "Мир" уже используют на Кубе, все российские туристы могут оплачивать свои покупки с ее помощью на территории нашей страны. В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты "Мир" в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают. Не все банки будут ее выпускать, мы изучаем, как лучше организовать этот процесс, но это новая возможность, по которой уже есть определенные подвижки", - заявила "Известия" министр - президент Центробанка. По ее словам, карты российской платежной системы будут востребованы среди местного населения, поскольку есть те, кто часто ездит в Россию и другие страны, подключенные к системе "Мир". Выпуск карт даст новый импульс экономическим отношениям между РФ и Кубой, считают эксперты. Тем временем, по словам Дельгадо Портал, РФ и Куба полностью ушли от доллара в торговле.
Опубликовано Финмаркет
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