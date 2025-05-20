В РФ резко сократилось количество международных брендов

20 мая. FINMARKET.RU - В России резко сократилось количество вышедших на рынок международных брендов. Так, в 1-м квартале 2025 г. на отечественный рынок вышло три новых международных бренда - это почти втрое меньше, чем за аналогичный период годом ранее, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. Среди них аналитики называют казахстанский бренд одежды и обуви Gaissina, открывший магазин в московском "Афимолл сити", итальянский бренд бытовой техники De'Longhi, запустивший флагман в "Мега Химки", а также китайскую мебельную марку Jinkailai, открывшую бутик в центре Roomer.

Как пишут "Ведомости" , аналогичный набор новых иностранных брендов называют в Nikoliers. По данным IBC Real Estate и NF Group, на российский рынок в январе-марте вышло 5 международных марок. Но это все равно в 2,2 раза меньше, чем годом ранее, отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

В CORE.XP объясняют замедление темпов выхода новых игроков на российский рынок зависимостью от локальных партнеров. Высокая ключевая ставка снижает интерес к инвестициям в открытие новых точек, объясняют консалтеры. Франчайзинговым партнерам международных марок нужно существенное финансирование - как правило, за счет российских банков, объясняет Хакбердиева.

В отчете IBC Real Estate аналитики компании также указывали на тенденцию к "снижению активности новых брендов". Рыночная стратегия новых игроков стала "гораздо более осторожной и прагматичной", компании не готовы строить долгосрочные планы, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

По словам директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлии Кузнецовой, некоторыевыбирают поэтапный вход на рынок и начинают с онлайн-продаж. Это позволяет протестировать спрос и интерес потребителей, прежде чем инвестировать в физическое присутствие, подтверждает Лебсак-Клейманс.

На замедлении темпов выхода новых иностранных брендов сказывается также снижение предложения вакантных помещений в качественных торговых центрах, добавляет Хакбердиева. Уровень вакантности в московских ТЦ остается на конец 1-го квартала рекордно низким - 6,8%, ссылается Лебсак-Клейманс на данные NF Group. Причем основная часть доступных площадей не подходит fashion-операторам и в ближайшие 3 года это положение дел вряд ли изменится, отмечает она.

Осложняют экспансию и последствия санкционного режима: ограничения в логистике и расчетах, сложности правовой адаптации, отсутствие прямых представительств, перечисляет Лебсак-Клейманс. По ее словам, это делает вход на рынок "затратным и рискованным, особенно без локального партнера".