Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:15 МСК);

- индекс цен производителей Германии в апреле (09:00 МСК);

- операционные результаты "Промомеда" за 1-й квартал 2025 года;

- совет директоров "Циана" по дивидендам за 2024 год;

- совет директоров Яндекса по допэмиссии для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников;

- ЕС может принять 17-й пакет санкций против России;

- квартальные результаты Home Depot, Palo Alto Networks.

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