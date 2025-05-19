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19 мая 2025 года 19:20

Рубль в понедельник укрепился в паре с юанем в ожидании результатов телефонного разговора Путина и Трампа

Москва. 19 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль укрепился на фоне ожиданий участников рынка сообщений о результатах телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который, по сообщениям Белого дома, начался чуть позднее запланированного времени. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,115 руб., что на 4,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 мая на 35,52 копейки, до 80,4137 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,64 копейки, до 90,5098 руб./EUR1.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа идет, сообщили в Кремле. "(Пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Песков подтвердил мне, что разговор Путина и Трампа идет в эти минуты", - сообщил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Ранее о начале телефонного разговора лидеров США и РФ Трампа и Путина сообщило Associated Press со ссылкой на Белый дом, отметив, что звонок Трампа Путину нужен "для поиска путей завершения войны России и Украины".

Это уже третий разговор по телефону президентов РФ и США с начала года. Ранее Трамп сообщил, что планирует созвониться с Путиным в 10:00 по Вашингтону (17:00 мск).

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2025 года составило $21,1 млрд, что на 31,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $30,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечает ЦБ РФ в комментарии, снижение профицита счета текущих операций произошло за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения совокупного дефицита первичных и вторичных доходов.

Профицит торгового баланса РФ в январе-апреле 2025 года уменьшился на 15,9% - до $39,2 млрд по сравнению с $46,6 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит торгового баланса в апреле снизился на 23,7%, до $9,0 млрд, относительно уточненного показателя марта ($11,8 млрд). Показатель апреля текущего года по сравнению апрелем 2024 года ($11,8 млрд) меньше на 23,7%.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 апреля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $60 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $38 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $111 млрд.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 80-83 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 89-92 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Тренд валютного рынка в ближайшие дни - краткосрочная динамика, которая будет определяться геополитическими новостями, - отмечает эксперт в комментарии. - Дальнейшее развитие событий после переговоров в Турции - одно из центральных событий, которое может существенно повлиять на расстановку сил. Рубль тем временем получает традиционную порцию поддержки от ключевой ставки и жесткой ДКП регулятора. При этом на оптимизм от нефти национальной валюте в ближайшие дни, скорее, не придется рассчитывать".

Рубль открылся вверх к юаню и после кратковременного укрепления стал консолидироваться в хорошем плюсе, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По его мнению, подорожанию рубля может способствовать фактор налогового периода.

"Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 26 и 28 мая. Для этих целей компании продают все больше иностранной валюты, что временно увеличивает ее предложение", - подчеркивает Бабин.

Цены на нефть перешли к росту вечером в понедельник, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $65,85 за баррель, на 0,67% выше уровня закрытия торгов в пятницу. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 1,02%, до $63,12 за баррель.

Цены на нефть заметно снижались ранее в понедельник на новостях о том, что Moody''s Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" из-за опасений по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета. Moody''s последним из "большой тройки" рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 мая опустилась на 8 базисных пунктов - до 20,92% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в понедельник повысилась на 1 базисный пункт, до 20,89% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 21,66% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев увеличилась на 1 базисный пункт и составила 22,08% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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